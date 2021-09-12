الاحتلال يواصل البحث عن ابطال نفق الحرية 'نقيعات' و'كممجي'

العالم -فلسطين

ووفق تقديرات "إسرائيلية"، فإن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي، لا يتواجدان معا وإنما افترقا.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأحد، فإن تقديرات المخابرات والأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تشير إلى أن الاثنين انفصلا، وأن أحدهما تمكن من الوصول إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ما يصعّب عملية البحث عنه، وخاصة في حال وصوله إلى مخيم جنين.

وأشارت تقارير "إسرائيلية" إلى تناقض في المعلومات التي جرى على أساسها الاستدلال على مكان الأسيرين محمد عارضة وزكريا زبيدي أمس، إذ قالت روايات للشرطة "الإسرائيلية" وحرس الحدود إن الأمر يعود لنشاط وحدة قصاصي الأثر "مرعول" التي أقيمت بعد عام 2014، فيما نشرت تقارير اليوم الأحد تتحدث عن إبلاغ سائق جرار زراعي من منطقة أم الغنم، الشرطة عن مكانيهما بعد أن طلبا منه إيصالهما إلى قرية إكسال القريبة، إلا أنه شك في هويتهما بسبب لهجتهما.

إلى ذلك، مددت محكمة احتلالية في الناصرة، أمس السبت، اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم، وهم زكريا زبيدي، ومحمود عارضة ، ومحمد عارضة ويعقوب قادري، لثمانية أيام.

وتتركز عمليات البحث عن الأسيرين في منطقتي مدينتي يوكنعام وجنين، ونفذت قوات الجيش عمليات في قرية يعبد وقرى أخرى قريبة من جنين، بادعاء وجود تقديرات بأن أحد الأسيرين نجح بالدخول إلى الضفة الغربية المحتلة.

ومددت ما تسمى بمحكمة الصلح في مدينة الناصرة، مساء أمس، اعتقال الأسرى الأربعة من سجن "جلبوع"، بتسعة أيام لغاية 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد إعادة اعتقالهم.

واعتقلت شرطة الفاحتلال "الإسرائيلية" الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، فجر أمس، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة، مساء أول من أمس.