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بالصورة/ مصرع قائد رفيع في الجيش السعودي بنجران

بالصورة/ مصرع قائد رفيع في الجيش السعودي بنجران
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

اعترفت السعودية بمصرع قائد رفيع في قواتها المتمركزة قرب حدودها الجنوبية مع اليمن حيث تشن عدوانا منذ نحو 7 سنوات .

العالم- السعودية

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن قائد القوة 1501 في القوات المشتركة بمنفذ الخضراء في منطقة نجران العميد الركن سليمان الحويطي، المكنى (أبو فيصل) لقي مصرعه دون الإشارة إلى الملابسات ما يؤكد سقوطه في المواجهات التي تشهدها نجران .

ونادراً ما تعلن السعودية عن خسائرها في عدوانها على اليمن.

وتولى القيادي الحويطي منصب قائد قوات تحالف العدوان في محافظة الجوف العام قبل الماضي .

وتشهد جبهات جنوبي السعودية مواجهات عنيفة بين الجيش السعودي ومرتزقة موالية له، وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، وسط تقدم صنعاء وسيطرتها على مواقع إستراتيجية في العمق السعودي .

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