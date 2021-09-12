انتفاضة شعبية ضد الامارات ومليشياتها في سقطرى

العالم- اليمن

وتداول ناشطين صور للمئات من ابناء الجزيرة يحاصرون المجمع الحكومي في مدينة حديبو ويرددون هتافات تطالب برحيل القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها.

كما نددوا بحالة الانهيار التي يشهدها الوضع على الجزيرة في ظل انهيار الاسعار وتهاوي العملة .

وكانت مليشيا الانتقالي قد أغلقت مداخل مدينة حديبو وانتشرت بشكل في شوارع المدينة في محاولة لإرهاب المتظاهرين.

وأشارت مصادر محلية إلى منع المليشيا عشرات المتظاهرين من الوصول إلى مكان الفعالية.

حضرموت تنفجر من جديد

من جانب اخر انفجر الوضع مجددا في محافظة حضرموت، وسط محاولات عسكرية لإخماده .

واغلق المئات شوارع مدينة المكلا، المركز الاداري للمحافظة النفطية، عبر احراق الاطارات ورمي الحجارة.

وافادت مصادر محلية بان مواجهات اندلعت بين شباب غاضبون على تدهور الوضع المعيشي والخدمي وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وافراد من النخبة الحضرمية التابعة لمحافظ هادي هناك.

وتعد الاحتجاجات الجديدة امتدادا لموجة غضب تشهدها المحافظة منذ نهاية الاسبوع الماضي دفعت المواطنين لإغلاق محلات تجارية وشركات صرافة.

وتشهد حضرموت وضعا مأساوي عكسته الاحتجاجات المتصاعدة من تعز في الغرب مرورا بلحج وعدن وشبوة.