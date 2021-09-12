الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حسن عز الدين: بدأت صهاريج المازوت تصل لمساعدة الشعب اللبناني

حسن عز الدين: بدأت صهاريج المازوت تصل لمساعدة الشعب اللبناني
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني حسن عز الدين الى انه "بعون الله تعالى بدأت صهاريج المازوت تصل لمساعدة الشعب اللبناني دون تمييز طائفي أو مناطقي، وضمن أولويات وعناوين تمس حياة الناس مباشرة كالمستشفيات والافران وآبار المياه وغيرها، مما يخفف من معاناة وآلام الناس، ويؤمن استمرارية المرافق الصحية والتربوية والغذائية بتقديم خدماتها للناس".

العالم - لبنان

وخلال لقاء سياسي أقيم في محلة الحوش بمدينة صور، رأى عز الدين في تشكيل الحكومة "خطوة إيجابية تستدعي تضافر جهود جميع الجهات السياسية لأجل النهوض بالبلد وانتشاله من الانهيار التام، والبدء بمجموعة من الإجراءات السريعة لمعالجة الأزمات الحياتية الآنية، والتأسيس لوضع خطة إنقاذية في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد المنتج على كل الأصعدة، ما يساهم في دعم الليرة اللبنانية والحفاظ على قدرتها الشرائية"، مشددا على "ضرورة أن تضع هذه الحكومة على سلم أولوياتها مهمة تأمين الأموال اللازمة، ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ لمساعدة المواطن ورفع قدرته على المواجهة".

واكد أن "عملية خروج الأسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، شكلت تلخيصا لقضية شعب يؤمن بقداسة قضيته، وسيواصل المطالبة بحريته وأرضه حتى آخر رمق في حياته، ويحارب ويكافح بكل الأدوات الممكنة لاستعادة حقوقه كاملة وتحرير أرضه ليعيش بحرية وكرامة".

وبارك عز الدين للأسرى وعوائلهم والشعب الفلسطيني "هذا الإنجاز الكبير الذي نجح في كسر هيبة الإحتلال ومنظومته الأمنية، بالرغم من إلقاء القبض على أربعة منهم"، مؤكدا "وقوف حزب الله الدائم الى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

روابط ذات صلة

29 مليون ليتر من المازوت الايراني سيصل إلى لبنان خلال أيام

جبران باسيل: من اتهمنا بـ"المازوت الأحمر"، هم حماة "الفيول المغشوش"

شاهد .. امريكا تسارع لمساعدة لبنان بالكهرباء بعد شراء المازوت من ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: آخر أخبار ناقلة النفط الايرانية المتوجهة الى لبنان

نبض السوشيال ... ’الملثم’ يظهر مجددا.. ويقذف الرعب في قلب ’إسرائيل’

سياسي عراقي يحذر من مؤامرة خارجية لتقويض الحشد الشعبي

بيان مكتب الكاظمي بشأن الاجتماع الموسع بين وفدي ايران والعراق

إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ

شاهد.. احياء الذكرى السنوي الـ16 لدحر الاحتلال في قطاع غزة