حسن عز الدين: بدأت صهاريج المازوت تصل لمساعدة الشعب اللبناني

العالم - لبنان

وخلال لقاء سياسي أقيم في محلة الحوش بمدينة صور، رأى عز الدين في تشكيل الحكومة "خطوة إيجابية تستدعي تضافر جهود جميع الجهات السياسية لأجل النهوض بالبلد وانتشاله من الانهيار التام، والبدء بمجموعة من الإجراءات السريعة لمعالجة الأزمات الحياتية الآنية، والتأسيس لوضع خطة إنقاذية في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد المنتج على كل الأصعدة، ما يساهم في دعم الليرة اللبنانية والحفاظ على قدرتها الشرائية"، مشددا على "ضرورة أن تضع هذه الحكومة على سلم أولوياتها مهمة تأمين الأموال اللازمة، ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ لمساعدة المواطن ورفع قدرته على المواجهة".

واكد أن "عملية خروج الأسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، شكلت تلخيصا لقضية شعب يؤمن بقداسة قضيته، وسيواصل المطالبة بحريته وأرضه حتى آخر رمق في حياته، ويحارب ويكافح بكل الأدوات الممكنة لاستعادة حقوقه كاملة وتحرير أرضه ليعيش بحرية وكرامة".

وبارك عز الدين للأسرى وعوائلهم والشعب الفلسطيني "هذا الإنجاز الكبير الذي نجح في كسر هيبة الإحتلال ومنظومته الأمنية، بالرغم من إلقاء القبض على أربعة منهم"، مؤكدا "وقوف حزب الله الدائم الى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".