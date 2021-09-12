کیان الاحتلال یعترف بقدرة اليمنيين وتعرّض السعودية لهجمات موجعة

العالم- اليمن

وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في كلمة له خلال مشاركته، في مؤتمر عقده ما يسمى "المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب"، إن "الحوثيين يمتلكون في اليمن عشرات الطائرات بدون طيار المتطورة".

وأكد غانتس، أن هذه الطائرات قادرة على إستهداف مناطق بعيدة في المنطقة، مشيرا إلى أنها " استخدمت في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات موجعة في السعودية ".

وتعكس هذه التصريحات ، مخاوف الكيان الصهيوني من قوة الردع التي تشكلها القوات المسلحة اليمنية على مسرح المعركة، وسط قلق إسرائيلي مزمن من ضربات جو صاروخية من صنعاء في حال إندلاع حرب إقليمية في المنطقة.