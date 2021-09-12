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شمخاني خلال لقائه الكاظمي: التحركات المتزايدة للجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق مقلقة وتزعزع أمن حدود البلدين

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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