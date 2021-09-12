الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: الدورية 75 للقوة البحرية الايرانية مظهر لاقتدار القوات المسلحة

اللواء باقري: الدورية 75 للقوة البحرية الايرانية مظهر لاقتدار القوات المسلحة
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري انجاز الدورية 75 للقوة البحرية الايرانية مهمتها بنجاح مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة للبلاد لاداء الادوار الدولية والاستراتيجية في توفير والامن والاستقرار العالمي.

العالم- ايران

ووجه اللواء باقري التهنئة لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) ومحققي هذا الانجاز الباهر خاصة القائد العام للجيش والبحارة الاباة البواسل في القوة البحرية للجيش، لمناسبة هذه العودة المهيبة والباعثة على الفخر للمجموعة البحرية 75 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من هذه المهمة الحساسة للملاحة البحرية في عرض المحيط الاطلسي والمشاركة المقتدرة في المناورات البحرية الدولية والتي بعثت على السرور لدى الامام والامة واعتزاز القوات المسلحة العزيزة.

واضاف: اننا نحيي هذه الهمة الرفيعة التي تعد مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة لاداء الادوار الدولية والاستراتيجية في سياق توفير والامن والاستقرار العالمي ونحن واثقون بان استمرار وتكرار هذا الجهاد العظيم الذي هو ثمرة لاستراتيجية "نحن قادرون" والاعتماد على القدرات الداخلية والايرانية، سيضمن بفضل الباري تعالى الكريم والمنعم تالق وتبلور قدرات ومواهب الشعب الايراني العظيم في مختلف الساحات.

يذكر ان المجموعة 75 التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني والمؤلفة من السفينة الحربية "سهند" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى البلاد يوم امس السبت في ختام مهمتها في الابحار على مدى 133 يوما وقطعها مسافة 44 الف كم في المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي ومشاركتها في مراسم الذكرى السنوية لتاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ، محققة رقما منقطع النظير في تاريخ الملاحة البحرية للبلاد.

روابط ذات صلة

اللواء باقري: أميركا خرجت من افغانستان بهزيمة مذلة +فيديو

استراتيجية القوات المسلحة تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد

اللواء باقري: أحمد جبريل من أعلام جبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

کیان الاحتلال یعترف بقدرة اليمنيين وتعرّض السعودية لهجمات موجعة

الامن الوطني العراقي يعلق على الخروقات الاخيرة في كركوك

وفد من "العدالة والتنمية" التركي يزور أوزبكستان

للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بذريعة 'الأعياد اليهودية'

'وحدة مرعول' العسكرية تطارد أسرى انتزاع الحرية

الاحتلال يشرع في عملية واسعة بالسجون بحثا عن أنفاق