اللواء باقري: الدورية 75 للقوة البحرية الايرانية مظهر لاقتدار القوات المسلحة

العالم- ايران

ووجه اللواء باقري التهنئة لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) ومحققي هذا الانجاز الباهر خاصة القائد العام للجيش والبحارة الاباة البواسل في القوة البحرية للجيش، لمناسبة هذه العودة المهيبة والباعثة على الفخر للمجموعة البحرية 75 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من هذه المهمة الحساسة للملاحة البحرية في عرض المحيط الاطلسي والمشاركة المقتدرة في المناورات البحرية الدولية والتي بعثت على السرور لدى الامام والامة واعتزاز القوات المسلحة العزيزة.

واضاف: اننا نحيي هذه الهمة الرفيعة التي تعد مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة لاداء الادوار الدولية والاستراتيجية في سياق توفير والامن والاستقرار العالمي ونحن واثقون بان استمرار وتكرار هذا الجهاد العظيم الذي هو ثمرة لاستراتيجية "نحن قادرون" والاعتماد على القدرات الداخلية والايرانية، سيضمن بفضل الباري تعالى الكريم والمنعم تالق وتبلور قدرات ومواهب الشعب الايراني العظيم في مختلف الساحات.

يذكر ان المجموعة 75 التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني والمؤلفة من السفينة الحربية "سهند" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى البلاد يوم امس السبت في ختام مهمتها في الابحار على مدى 133 يوما وقطعها مسافة 44 الف كم في المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي ومشاركتها في مراسم الذكرى السنوية لتاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ، محققة رقما منقطع النظير في تاريخ الملاحة البحرية للبلاد.