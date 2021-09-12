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هذا مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

هذا مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "والا" العبري أن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين الأربعة الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع سينقلون إلى سجن في جنوب فلسطين المحتلة.

العالم - فلسطين

وذكر الموقع أن كل أسير منهم سينقل إلى زنزانة توقيف منفصلة في أحد سجون الجنوب.

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