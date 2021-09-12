وفد من "العدالة والتنمية" التركي يزور أوزبكستان

العالم - تركيا

ووصل الوفد التركي الذي يترأسه وكيل رئيس الحزب نعمان قورتولموش إلى طشقند الأحد حيث استقبله النائب الأول لوزير خارجية أوزبكستان فرهاد أرزييف.

وزار قورتولموش والوفد المرافق له مجمع حضرة الإمام في طشقند، واطلعوا على "مصحف عثمان بن عفان" الذي مكتوبة على جلد الغزال.

وأجرى الوفد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية ساردور أومورزاكوف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي أكتم هايتوف، ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي قورتولموش والوفد المرافق له الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، ويوقع لاحقًا بروتوكول تعاون مع الحزب الليبرالي الديمقراطي.