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استهداف رتلين تابعين للقوات الامريكية جنوبي العراق (صورة)

استهداف رتلين تابعين للقوات الامريكية جنوبي العراق (صورة)
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل اعلام عراقية، اليوم الاحد، بتعرض رتلين لنقل المعدات اللوجستية تابعين للقوات الامريكية إلى استهداف في جنوب البلاد.

العالم-العراق

وفي خبر عاجل ذكرت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام أنه تم "إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة السماوة".

واضافت أنه تم "اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في الديوانية"، دون مزيد من التفاصيل.

هذا وذكرت وسائل اعلام ان مجموعة تطلق على نفسها "اصحاب الكهف" تبنت عمليتي الاستهداف.

وفي الأسابيع الأخيرة تعرضت القوات الامريكية في عدد من المحافظات العراقية لهجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة.

ورغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، أعلن القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرتو بالادين، في 30 اغسطس الماضي، ان القوات الأمريكية ستبقى في العراق.

يذكر أن البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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