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نقل الاسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل الاسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

نقل الأسير زكريا الزبيدي، اليوم الأحد، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج عقب الجروح التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، أمس السبت، قرب بلدة الشبلي في مرج ابن عامر،حسب الاذاعة العبرية.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى رامبام في حيفا.

وأضاف عبد ربه، في تصريح صحفي، أن الاحتلال نقل الأسير الزبيدي للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث بدا في الصور المنشورة له بعد اعتقاله بأنه تعرض للضرب الشديد في الجهة اليسرى من وجهه.

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع إصدار أي معلومات حول الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية من سجن "جلبوع" قبل أيام.

وأوضح أن "الشاباك" هو من يعطي المعلومات حصرا حول هؤلاء الأسرى للإعلام الإسرائيلي، في حين مُنع محامو الهيئة من زيارة الأسرى الأربعة والاطلاع على أوضاعهم، علما أن الاحتلال مدد اعتقالهم يوم أمس السبت، لمدة تسعة أيام...

وكانت قد مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اعتقال الزبيدي ومحمد عارضة، ومحمود عارضة ويعقوب قادري بمدة 9 أيام لغاية 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد هروبهم من سجن "جلبوع"، يوم الإثنين الماضي.

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