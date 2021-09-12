العمليات المشتركة تعد خطة جديدة لتأمين الزيارة الأربعينية

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد القوات الموجودة في تأمين الزيارة كبير جداً يفوق الأعداد السابقة، وهذا يأتي ضمن الخطة الجديدة التي أعدتها الأجهزة الأمنية، من أجل تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن "طيران الجيش سيشارك في الخطة الأمنية لأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وسينفذ عدداً من الواجبات أهمها الاستطلاع والنقل الجوي، وكذلك التدخل في الحالات الطارئة التي تستوجب نقل المصابين من المرضى وكبار السن".

وفي سياق منفصل، أوضح، أن "الهجمات التي تشنها عصابات داعش الإرهابية شمالي البلاد، لا تمثل أي تهديد لقواتنا الأمنية".

وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية أعادت توزيع وانتشار قطعاتها، إضافة إلى نشر عدد كبير من الكاميرات الحرارية، وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني"، مؤكداً أن"العمل مستمر لمطاردة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية في تلك الأماكن".