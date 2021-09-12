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هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، في إطار زيارته الرسمية الى طهران.

العالم-ايران

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الشورى الإيراني، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، "سعي العراق إلى توطيد علاقات التعاون والشراكة المستدامة مع إيران، وكذلك الانفتاح على تعزيز التعاون الاقتصادي والترابط في مختلف المجالات، بما يعزز استقرار المنطقة وتواصل شعوبها"، وفق البيان.

وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء ايضا بحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق الثنائي، وبما يؤمّن المزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار، وفتح المجال أمام التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".

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هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-09-2021