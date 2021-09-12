غروسي: ليست هناك حاجة لاصدار قرار في مجلس حكام الوكالة

العالم - إیران

واضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن الاتفاق الذي أبرمه في سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت النووية، موضحا أن الاتفاق ليس طويل الأمد لكنه سيفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وقال غروسي "الاتفاق مع طهران سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت الإيرانية.. لدينا كل الوسائل الفنية للحصول على المعلومات عبر المراقبة".

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستعاين كل المنشآت الإيرانية وتستبدل كل ما تضرر من أجهزة المراقبة.

وأضاف غروسي أن هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة، ولعمل دبلوماسي بشأن ملف أنشطة إيران النووية.

وأوضح غروسي أن اتفاق الوكالة مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته، لكنه يهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وتابع قائلا "تلقيت دعوة للعودة إلى طهران قريبا لبحث قضايا عالقة بشأن جزيئات اليورانيوم".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بالسماح بتركيب الوكالة بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.

ووصف الجانبان المباحثات بالإيجابية وأكدا في بيان مشترك على تعزيز التعاون وبحث الملفات العالقة.

ووصل غروسي إلى طهران أمس السبت في زيارة تستغرق يوما، قبيل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده غدا.

كما جاءت الزيارة بعد أيام من نشر الوكالة تقريرا اتهم إيران بعرقلة عمليات التفتيش في المنشآت النووية، ورد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الاتهام، مؤكدا أن بلاده تظهر شفافية بهذا الشأن.

وكان غروسي حذر في يونيو/حزيران الماضي من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي.

وبموجب قانون أقره البرلمان، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع اجراءات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا موقتا.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة غروسي تهدف لتسوية الملفات العالقة، متهما "بعض الدول" بتسييس ملف إيران لدى الوكالة، مطالبا الوكالة بعدم الخضوع لهذه الضغوط حتى لا يؤثر ذلك على تعاونها مع إيران، حسب وصفه.