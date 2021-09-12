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مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا

مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بتحطم طائرة ركاب صغيرة في مقاطعة إركوتسك بمنطقة سيبيريا شرقي روسيا، حسب مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية عن المصدر قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع قائد الطائرة وثلاثة ركاب.

وأشار المصدر إلى أن الطيار الثاني على قيد الحياة، وأن باقي الركاب الاثني عشر أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز L-410 كان على متنها 14 راكبا وطاقم من شخصين هبطت اضطراريا في منطقة غابات على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه في مقاطعة إركوتسك.

وأوضح مصدر في أجهز الطوارئ أن الحادث وقع لدى محاولة الطاقم الهبوط بالطائرة للمرة الثانية على التوالي في ظروف ضباب كثيف.

ولم يستبعد الخبراء أن يكون عطل فني قد تسبب في الكارثة.

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