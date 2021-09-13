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انتخابات المغرب وسيناريوات المشهد السياسي- الجزء الثاني

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

علامات استفهام كثيرة تثار حول نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، خاصة ما يتعلق باسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية.

ومع ان خسارة هذا الحزب كانت متوقعة الى حد كبير، الى ان تراجعه من المركز الاول الى المركز الثامن في الانتخابات الحالية امر مفاجئ. وقد دفع سعد الدين العثماني للاستقالة من الامانة العامة للحزب.

واللافت ايضا تصدر حزب التجمع الوطني للاحرار برئاسة عزيز اخنوش المقرب من الملك، ما يشكل وفقاً للبعض توطيداً لسلطة القصر.

فما خلفيات هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات؟

وهل ساهم تطبيعه مع الاحتلال الاسرائيلي في سقوطه؟

وما عن نظام الدور الملكي في رسم معالم المشهد السياسي؟

يستضيف برنامج "المغاربية" لمناقشة هذه الاسئلة مع ضيفي الحلقة:

من الرباط.. المفكر والباحث المغربي الدكتور ادريس هاني

من باريس.. استاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني

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