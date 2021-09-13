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غارات جوية اسرائيلية على أهداف بغزة.. والمقاومة ترد

غارات جوية اسرائيلية على أهداف بغزة.. والمقاومة ترد
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

العالم-فلسطين

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضاف بأن الطائرات الحربية قصفت موقعًا شمال القطاع، في حين استهدفت الزوارق سواحل المنطقة بالرشاشات الثقيلة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعا للمقاومة شرقي خانيونس بعدد من الصواريخ.

وأفاد المراسل بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيران اسلحتها تجاه الطائرات المغيرة.

وفي الأثناء، أغارات الطائرات الحربية على موقع غرب دير البلح بعدد من الصواريخ.

ومن جانبه، أفاد المراسل بخانيونس، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقعا للبحرية غرب المدينة مشيرا إلى أن غارات الاحتلال أحدثت دوي انفجارات ضخمة، مما أوقع أضرارًا مادية في بعض ممتلكات المواطنين.

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