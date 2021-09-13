حجز ضباط عراقيين رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية

العالم - العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط"، مشيراً الى ان "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر اليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".

وأضاف الشمري أن "هذا الاجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

وتابع أن "خطة تأمين الانتخابات تضمن امن المراقبين والإعلاميين"، معتبراً أن "الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً على المناطق المحررة من سيطرة الارهاب".