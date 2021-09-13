تعيين إمرأة كويتية بمنصب رفيع في وزارة الدفاع

العالم - الكويت

ونشرت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية، مرسوماً بتعيين د. "شمايل أحمد خالد الصباح" وكيلاً مساعداً في وزارة الدفاع.

ونص المرسوم الذي حمل رقم "172" لسنة 2021 في مادته الأولى على تعيين "الصباح" كوكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، في 5 سبتمبر الجاري، وفق ما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات، في مايو 2005. وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك.

وفي سبتمبر 2020، شهدت الكويت تعيين 8 قاضيات بالسلك القضائي في سابقة تاريخية لدعم المرأة، فيما أقر المجلس الأعلى للقضاء تعيين النساء في وظيفة "وكيل نيابة"، أواخر نوفمبر من العام ذاته.

وحظيت الخطوة بإشادة من الاتحاد الأوروبي؛ إذ اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو أن تعيين القاضيات يعد تطوراً إيجابياً ومثالاً مهماً لبقية دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن حقوق المرأة وتمكينها من بين القضايا الرئيسية التي شارك الاتحاد الأوروبي فيها مع الكويت في حوار غير رسمي بمجال حقوق الإنسان، عُقد في بروكسل، خلال فبراير 2020.