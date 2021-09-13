أكثر من 16  ألف مبنى آيل للسقوط في بيروت

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وناشدت الزهيري اليوم الاثنين في بيان، الجهات المعنية بسلامة الطرق والريغارات ومصافي وتصريف المياه ونظافتها الاستعداد والتحضير لاي طارئ قد يستجد على صعيد الأبنية والبنى التحتية، ونحن على أبواب الشتاء وخصوصا القديمة منها والمتصدعة وتلك التي تضررت بعد فاجعة إنفجار مرفأ بيروت.

وأسفت لاختفاء الكثير من المساعدات التي حالت دون انجاز معظم الإصلاحات في الأبنية المتضررة أو حتى دعم أصحاب تلك الأبنية وشاغليها.

وناشدت كلا من وزارة الأشغال العامة والبلديات الإسراع في تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وفتح المجاري وإزالة الأتربة والنفايات التي تساهم في انسداد المصافي ومن ارتداد المياه بشكل عكسي"، داعية "المواطنين وخصوصا في المناطق المتضررة إلى الحذر وتفادي مخلفات الردميات وخصوصا في أماكن تواجد الاترنيت المحطم بين الاحياء والأبنية والذي يصدر مادة مسرطنة هي الاسبيتوس حرصا على سلامتهم وصحتهم.

في انفجار مرفأ بيروت يوم 4 اغسطس 2020 تضررت كثير من المبنى السكنية و محال التجارية.