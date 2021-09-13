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المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يصل إلى كابل

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يصل إلى كابل
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي صباح اليوم عن وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل.

العالم - افغانستان

وكتب غراندي عبر "تويتر": "لقد هبطت هذا الصباح في كابل. وسأقوم خلال زيارتي بتقييم الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد ووضع 3.5 مليون نازح أفغاني".

وعبر عن امتنانه لجميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني "الذين يعملون بدأب على الأرض لتلبية تلك الاحتياجات".

وفي وقت سابق، حذر غراندي من أن "أزمة كبرى في بدايتها" تحدق بالبلاد وسكانها البالغ عددهم 39 مليون نسمة، وسط توقعات أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم فيها الشهر الماضي.

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