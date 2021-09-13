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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنون الصهاينة اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وذكر موقع "القسطل" المتخصص بأخبار القدس، أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين، اقتحمت المسجد الأقصى، بمجموعات، منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضاف الموقع، أن عمليات الاقتحام ما تزال مستمرة من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، وسط انتشار كثيف لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشار إلى أن المستوطنين تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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