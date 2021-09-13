شاهد.. مراسل العالم يكشف مضمون البيان الوزاري اللبناني

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا الزميل حسين عز الدين ان مقررات جلسة اليوم التي تلاها وزير الاعلام جورج قرداحي كانت بمثابة مسودة عن البيان الوزاري لما تضمنت من بنود وتوصيات ومهام يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة ان تقوم بها للنهوض بلبنان من الازمة التي يمر بها وخاصة الملف الاقتصادي والمالي الذي ينعكس على الوضع المعيشي في لبنان بشكل مباشر.

واشار مراسلنا ان لجنة صياغة البيان الوزاري المؤلفة من 12 وزيرا عقدت اولى جلساتها اليوم الاثنين في السراي الحكومي من اجل صياغة البيان الوزاري.

واوضح مراسلنا ان اللجنة تضم، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض، المال يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الإعلام جورج قرداحي، ووزيرالتربية عباس الحلبي، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزيرالعمل مصطفى بيرم، وذلك برئاسة رئيس الحكومة ونجيب ميقاتي.

واوضح ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد ان البيان الوزاري يجب ان ينتهي خلال ايام قليلة، اخذا من رئيس مجلس النواب وعداً انه عند الانتهاء ستفتح لجنة عامة لبدأ التصويت على البيان الوزاري واعطاء الثقة له.

هذا وأكد نجيب ميقاتي إن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.

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