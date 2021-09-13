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قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس محكمة الثورة في طهران

قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس محكمة الثورة في طهران
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الاثنين بوفاة رئيس محكمة الثورة في طهران حجة الاسلام أحمد زركر.

العالم - ايران

يتبع ..

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