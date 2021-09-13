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الغانمي يصل بابل لبحث خطة الزيارة الأربعينية

الغانمي يصل بابل لبحث خطة الزيارة الأربعينية
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حدَّد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أهداف زيارته إلى محافظة بابل، فيما أشار إلى تعزيز خطة الزيارة الأربعينية بفرقة من القوات الخاصة ولواء عسكري.

العالم - العراق

وقال الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مؤتمراً امنياً عقد في بابل خصص لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)"، مشيراً، إلى أنه "تم طرح الخطة بشكل وافي وبجميع المحاور والتهديدات المحتملة".

وأضاف، أنه " تقرر خلال الاجتماع تعزيز المحافظة بموارد من وزارة الدفاع –فرقة قوات خاصة ناقص لواء، ولواء مشاة لتعزيز الأمن للزائرين في طريقهم الى محافظة كربلاء المقدسة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات ستؤمّن عملية إجراء الانتخابات بنجاح".

وتابع ان "وزارة الداخلية مستعدة لاي واجب طارئ"، مشيرا الى "العمل على خلق بيئة آمنة للمرحلة المقبلة وهي الانتخابات البرلمانية".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحلّة للاطّلاع على الخطط الأمنية في المحافظة.

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الغانمي يصل بابل لبحث خطة الزيارة الأربعينية

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