الغانمي يصل بابل لبحث خطة الزيارة الأربعينية

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وقال الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مؤتمراً امنياً عقد في بابل خصص لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)"، مشيراً، إلى أنه "تم طرح الخطة بشكل وافي وبجميع المحاور والتهديدات المحتملة".

وأضاف، أنه " تقرر خلال الاجتماع تعزيز المحافظة بموارد من وزارة الدفاع –فرقة قوات خاصة ناقص لواء، ولواء مشاة لتعزيز الأمن للزائرين في طريقهم الى محافظة كربلاء المقدسة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات ستؤمّن عملية إجراء الانتخابات بنجاح".

وتابع ان "وزارة الداخلية مستعدة لاي واجب طارئ"، مشيرا الى "العمل على خلق بيئة آمنة للمرحلة المقبلة وهي الانتخابات البرلمانية".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحلّة للاطّلاع على الخطط الأمنية في المحافظة.