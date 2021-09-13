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امريكا تنقل تعزيزات عسكرية لقواعدها غير الشرعية بريف الحسكة

امريكا تنقل تعزيزات عسكرية لقواعدها غير الشرعية بريف الحسكة
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر من قرية السويدية في ريف اليعربية لسانا أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه الى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية عشرات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

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