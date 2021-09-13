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الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لمساعدة أفغانستان
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر المانحين بجنيف، إن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، سيخصص 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان.

العالم -الاميركيتان

وأضاف الأمين العام: "نعلن اليوم، أننا سنوجه 20 مليون دولار عبر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان".

وأشار غوتيريش إلى أن، الهدف من هذا المؤتمر المنعقد يوم الاثنين، هو جمع 606 ملايين دولار على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.

وشدد على ضرورة العمل في المجالات الأخرى، من أجل مساعدة أفغانستان. وأكد على ضرورة ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني، إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وبشكل خاص على - تسليم البضائع من البلدان الأخرى، ولأجل ذلك من المهم جدا استئناف عمل مطار كابل حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وقال: "يجب أن نكون قادرين على نقل الموظفين والمساعدات من وإلى البلاد"، مشيرا إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قد أنشأت طرقا جوية من إسلام آباد إلى قندهار ومزار الشريف وهرات.

ونوه بأن ذلك بدأ في أواخر أغسطس، لكن هذا لا يكفي. وأضاف غوتيريش، أنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في حماية حقوق الأفغان، وخاصة النساء والفتيات.

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