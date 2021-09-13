شاهد.. اول خارطة طريق لجلسة مجلس الوزراء اللبناني الجديد

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بند وحيد حل على جدول اعمالها وهو تاليف لجنة البيان الوزراي الذي سيضع خريطة طريق وعمل واولويات الحكومة الجديدة وعلى راسها الملف الاقتصادي بعد الازمة التي تجاوزت الخطوط الحمر جراء الانهيار المالي غير المسبوق.



فيما اعتبرت اوساط قصر بعبدا ان العمل الفعلي للحكومة يجب ان يترجم سريعاً طالب المواطنون بوقف النزيف اجتماعياً ومعيشياً.

وقال مستشار رئيس الجمهورية انطوان قسطنين: "ان الحكومة الجديدة اما تحديات كبيرة هي تحديات تواجة الشعب اللبناني في الاساس، المهم هوالعمل ثم العمل مثلما قال فخامة الرئيس والولايات هي من تدل بعضها والمسار ينرسم على طريق الانقاذ المطلوب".



وفي وقت يعول المواطن اللبناني على حكومته الجديدة تبقى عملية الاصلاح مرهونة بالتفيذ سيما وان رفع الدعم عن العديد من السلع واهمها المحروقات دون تامين البدائل وخاصة تفعيل البطاقة التمويلية يبقى بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة بعد استفحال الوضع المعيشي الذي تاثر بشكل كبير بالعقوبات التعسفية التي فرضتها امريكا على العديد من المصارف ورجال الاعمال والشركات اللبنانية.

اذن قطار الحكومة الجيدية انطلق على ان يحقق امال المواطنين ويخفف من اعبائهم فهل ستتمكن حكومة نجيب ميقاتي من بلوغ النتائج ام دون ذلك عقبات بفعل تعمق الازمات المختلفة في لبنان.