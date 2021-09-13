الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
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مجلس النواب اليمني يدين المواقف المنحازة لدول تحالف العدوان على الشعب اليمني، ومنها تصريحات مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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