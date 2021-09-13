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بالتفاصيل.. مشاريع تنموية بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة

بالتفاصيل.. مشاريع تنموية بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

اطلعت اللجنة الوزارية لتنمية المنطقة الجنوبية في سوريا على واقع العمل في عدد من المشاريع التنموية والمعوقات التي تعترض العمل فيها والعمل على تذليلها ورفع وتيرة الأعمال في المنطقة الصناعية بالقنيطرة.

العالم - سوريا

وخلال جولتهم اليوم على المنطقة الصناعية في الحلس والمنطقة الحرفية والمجمع الإداري والتنموي في بلدة خان أرنبة والمتنزه السياحي في محيط سد المنطرة أكد رئيس اللجنة وزير العدل القاضي أحمد السيد على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها توفر فرص عمل ومورداً اقتصادياً للأسرة.

ودعا الوزير السيد المزارعين إلى الاستفادة من طبيعة المحافظة والاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مطالباً بزيادة وتيرة العمل في المنطقة الصناعية لأنها تؤسس لنهضة صناعية كبيرة في المحافظة لافتاً إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة للمناطق الصناعية والحرفية وللمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره أشار وزير الكهرباء غسان الزامل إلى متابعة تقديم الدعم لاستكمال البنى التحتية من شبكات الكهرباء والطرق والصرف الصحي لتشجيع المستثمرين والصناعيين المكتتبين في المنطقة الصناعية على المباشرة ببدء بناء منشآتهم ومعاملهم.

وبينت ديالا بركات وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ضرورة الاهتمام بالمشروعات الزراعية لأنها توفر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستقرار للأسرة وتسهم في إحداث تنمية شاملة.

وخلال لقاء اللجنة مع المديرين والصناعيين طالبوا بزيادة التمويل والاعتمادات المالية لاستكمال المشاريع التنموية قيد الإنجاز بسبب ارتفاع الأسعار ومنح قروض للمزارعين طويلة الأجل لشراء الأبقار والآليات الزراعية وتأمين اعتماد مالي لتوسيع شبكة ري سد المنطرة المخطط لها أن تروي أكثر من 1700 هكتار.

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