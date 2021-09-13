شاهد.. مؤتمر دولي للمانحين من اجل اغاثة الشعب الافغاني

العالم - خاص بالعالم

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش نبه في افتتاح المؤتمر الى لأفغان وبعد الحرب والمعاناة وانعدام الأمن على مدى عقود، ربما يواجهون أكثر أوقاتهم خطورة، وقال ان الشعب الأفغان يشهد فجأة انهيار بلد بأكمله.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش "هذا المؤتمر ليس حول ما سنعطي الافغان ولكن حول ما نحن مدينون لهم به، أفغانستان تعيش إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في العالم، وبحاجة إلى أكثر من من ستمئة وستة مليون مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة".



وصدرت دعوات لتأمين الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مبلغ قدره مليار وثلاثمئة مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان، لم يجرِ جمع القسم الأكبر منه حتى الآن، لكن حوالي ثلث الأموال المطلوبة حاليا هي ضمن احتياجات جديدة ظهرت مع انتزاع طالبان السلطة.



وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيثس: "نظام المساعدات الانسانية يحتاج الى منح سخية آنية لمساعدة نحو أحد عشر مليون شخص على مدى اربعة أشهر، حقوق النساء في وضع حرج ولا يمكن ان يكون لافغانستان مستقبل مشرق بدون مشاركة النساء".



وتسري مخاوف حاليا من أن تردد الدول في التعامل مع طالبان كسلطة قد يدفع بأفغانستان إلى أزمة أعمق، وحضّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز دول العالم على المحافظة على تدفّق الأموال إلى البلاد رغم القلق حيال تولي طالبان السلطة "منعا لانهيار تام للاقتصاد والنظام الاجتماعي

وأعلنت الامم المتحدة انها ستفرج عن عشرين مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان.