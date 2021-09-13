الصين ترحب بالاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزارة الخارجية الصينية رحبت اليوم الاثنين بالاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت إلى قرار سياسي حازم من جانب الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت عن المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان قوله إن "الصين ترحب بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الحوار والتعاون بشأن الضمانات ومراقبة الاتفاق النووي مع إيران". وتامل في ان يعمل الجانبان بارادة راسخة في مواصلة التعاطي وحل المشكلات المتبقية ذات الصلة بشكل مناسب ".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "الصين أكدت دائما على المبدأ القائل بأن الالتزام بالاتفاق النووي وتنفيذه هو السبيل الوحيد الصحيح والفعال لحل الأزمة النووية الإيرانية."

وقال ليجيان "يجب على الأطراف المعنية ، وخاصة الولايات المتحدة ، اتخاذ قرار سياسي حاسم في أقرب وقت ممكن واتخاذ خطوات حازمة لمواصلة ودفع المفاوضات بشأن الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران". واضاف "نأمل ان تتبع الاطراف المعنية الطريق الصحيح وتخلق الظروف المواتية للجهود الدبلوماسية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اعربت عن دعم موسكو للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على تفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.