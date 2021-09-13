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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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فيديو
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السيد نصر الله: نحن بانتظار السعر النهائي الذي ستحدده وزارة الطاقة حتى الاربعاء او الخميس القادمين مع مراعاة اوضاع الناس
السيد نصر الله: المهم ان تصل المواد الى الجهات التي تحتاجها وليس الى السوق السوداء
السيد نصر الله: المهم ان تصل المازوت الى الجهات التي تحتاجها وليس الى السوق السوداء
السيد نصر الله: آلية التوزيع ستكون عبر شركة الامانة المعاقبة اميركياً وسنتعامل مع غيرها لاحقاً
السيد نصر الله: لن نوزع حالياً المازوت بشكل فردي إنما على المؤسسات على أن يتم ذلك قبل فصل الشتاء
السيد نصر الله:نحن عند توزيع المازوت لأصحاب المولدات سنطالبهم بأن تكون الأسعار مقبولة على المواطنين وليس كما تم رفع الأسعار في الاونة الأخيرة
السيد نصر الله: الجهات التي ستحصل على المازوت بسعر مناسب وفق الأولوية المستشفيات الخاصة مستودعات الأدوية المطاحن والاستهلاكيات الغذائية
السيد نصر الله: الشريحة الاكبر التي ستكون المستفيدة هي التي تقدم خدمات الكهرباء للمواطنين
السيد نصر الله: تشمل الهبة مؤسسات المياه الرسمية والبلديات الفقيرة التي لديها ابار المياه والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني
السيد نصرالله:سنقدم هبة للجهات التي تحتاج المازوت لشهر وهي المستشفيات الحكومية ودور العجزة والمسنين ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة
السيد نصر الله: الجهات التي ستحصل على المازوت بسعر مناسب وفق الأولوية المستشفيات الخاصة مستودعات الأدوية المطاحن والاستهلاكيات الغذائية
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش
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