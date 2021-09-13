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البابا فرنسيس يحذر الدول الأوروبية من "الأنانية"

البابا فرنسيس يحذر الدول الأوروبية من
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر البابا فرنسيس الدول الأوروبية من التركيز المفرط على الحقوق الفردية والحروب الثقافية على حساب الصالح العام، وسط تزايد النعرات القومية ومشاعر معاداة المهاجرين في أوروبا.

العالم - اوروبا

وفي أول زيارة بابوية لسلوفاكيا منذ عام 2003، قال البابا: "في هذه الأراضي، وحتى عقود قليلة مضت، خنق نظام فكري واحد الحرية. اليوم، هناك نظام فكري واحد آخر يفرغ حرية المعنى، ويحد من التقدم نحو الربح والحقوق فقط للاحتياجات الفردية".

وأضاف البابا مخاطبا الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا ومسؤولين ودبلوماسيين آخرين في حدائق القصر الرئاسي: "الأخوة ضرورية لعملية الاندماج الأوروبية الملحة" حسبما افادت وكالة رويترز للانباء.

يذكر أن البابا غالبا ما دعا إلى حلول أوروبية لأزمة المهاجرين وانتقد الحكومات التي تحاول معالجتها بإجراءات أحادية أو انعزالية.

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