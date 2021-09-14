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مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

في مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته مقاربات لأبرز التطورات والاحداث التي يمر بها لبنان لاسيما الازمة الاقتصادية والمعيشية.

العالم - مع الحدث

ومن هذه الازمات، أزمة المحروقات التي وجدت طريقاً لحلها عبر سفن الوقود الايرانية التي تصل تباعاً.

الموضوع الاخر الذي تطرق له السيد نصرالله كان موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية والمطلوب منها.

كما تطرق أمين عام حزب الله الی مرحلة تحرير الاسری الفلسطينيين أنفسهم من سجن جلبوع الصهيوني.

وتطرق السيد نصرالله أيضاً الی ذكری الـ13 من أيلول حيث امتزج دماء الجيش اللبناني بدماء عناصر المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من وزير الخارجية اللبناني الأسبق د. عدنان منصور، والباحث بالشؤون الاستراتيجية د. علی حمية.

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