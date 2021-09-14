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شاهد.. أكبر هزيمة في تاريخ الولايات المتحدة

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

يرى خبراء ومراقبون اميركيون ان هزيمة اميركا في افغانستان هي اكبر هزيمة في تاريخ الولايات المتحدة واكثرها احراجاً بسبب اظهار فشل المؤسسات الاميركية.

العالم - انقلاب الصورة

ويقول مراقبون ان السبب الرئيسي لهذا الفشل، يعود للرئيس الاميركي جو بايدن، فقد كان منشغلا في إنتاج مقاطع "تيك توك" واطعامه البوظة؛ والبنتاغون كان منشغلاً بدارسة الغضب الأبيض والتخطيط لـ"مسيرات الفخر" حيث استطاعت طالبان باللحظة الغاء عشرين سنة من العمل ومليارات الدولارات الاميركية التي بذلت في افغانستان.

وطالب مراقبون بمحاكمة عسكرية او طرد أي احد اشترك في التخطيط للانسحاب من افغانستان.

بدوره قال المفكر الاميركي فرانسيس فوكوياما: "ان مشاهد الانسحاب الاميركي من افغانستان وصور الافغان وهم يستميتون للخروج من كابول في اعقاب انهيار الحكومة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة تمثل علامة على نهاية سلطة اميركا على العالم وتراجع الحضور العالمي لواشنطن".

واعتبر فوكوياما ان الصورة المرعبة في افغانستان مثلت لحظة فارقة في التاريخ وبداية لحقبة نهاية الهيمنة الاميركية وليس ذلك فحسب بل عوامل ضعف اميركا، مؤكدا ان مصدر تدهور وهزيمة اميركا محلي اكثر من كونه خارجي.

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