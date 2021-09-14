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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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