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الخارجية الطاجيكية: الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيجري زيارة رسمية لطاجيكستان في 16 سبتمبر تلبية لدعوة نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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