منتسبو حشد الدفاع يقررون الاعتصام امام المنطقة الخضراء

العالم - العراق

وقال قائد حشد الدفاع، العميد عبد الناصر العقابي للفرات نيوز ان: "مقاتلي حشد الدفاع المظلومين منذ اكثر من سبع سنوات وهم ماسكين القواطع وقدموا الشهداء والجرحى والى الان لم يتم انصافهم رغم وعود الحكومة ومجلس النواب".

واضاف: "لذا قررنا ان نقف معتصمين ومتظاهرين سلميين امام بوابات الخضراء اليوم الثلاثاء".

واشار العقابي الى: "اننا كما وقفنا في ساحات المعارك سنقف للدفاع عن حقوقنا ونطالب الحكومة بصرف مستحقاتنا مثل اقراننا من الحشد الشعبي والحشد العشائري واصدار قرار بانصافنا قبل الانتخابات".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اعلن في مؤتمر صحفي، الحصول على موافقة وزارة المالية بالعودة لـ 30 ألفا من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات الهيئة التي غطت نفقاتها بشكل كبير جدا، وانه حمل ذلك الهيئة أعباء مالية واثرت عليها؛ لكنه يهون مقابل المفسوخة العقودهم.

واوضح الفياض، بان الأولية بالعودة ستكون للجرحى والذين اصابهم الحيف والغبن وسنراعي فيها الاوليات وباجراءات شفافة وسيشمل كل المفسوخة عقودهم في المحافظات من دون اي اقصاء او تمييز.