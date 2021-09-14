واشنطن : لا نستبعد التهديد الروسي لكن الصين تبقى التهديد الأشد خطورة

العالم-الامريكيتان

و قال هايتن في بث صوتي من معهد بروكينغز: "نحن في الواقع نقترب جدًا من هذا النوع من القدرة" لامتلاك ونشر أسلحة موجهة للطاقة.

وقال هايتن إن القوات المسلحة الأمريكية بحاجة أيضًا إلى تطوير قدرات إيصال الأسلحة بسرعة تفوق سرعة الصوت لتقليل اعتمادها على خيارات الضربة "النووية فقط".

واضاف ان "القدرة على إصابة أي هدف على كوكب الأرض في خطر يمكننا القيام به (باستخدام) الأسلحة النووية التي يتم نشرها كل يوم. ولكن إذا كانت قدرتك الوحيدة على جعل هدف في خطر هي الأسلحة النووية ، فهذا مكان سيئ: الدخول إلى عالم لا نريده ... (لذلك) نحتاج إلى قدرات تفوق سرعة الصوت ".

وأضاف هيتين أن أسلحة الطاقة لديها أيضًا القدرة على تغيير الوضع الدفاعي الاستراتيجي الحالي حيث تكلف صواريخ اعتراض الصواريخ أموالًا أكثر بكثير في بنائها ونشرها مقارنة بالصواريخ القادمة ، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى كان من المفترض تدميرها.

واشار الى ان واشنطن لا تستبعد التهديد الروسي لكن الصين تبقى التهديد الأشد خطورة ، حسب تعبيره.

وبين ان استراتيجتنا الدفاعية يجب أن تتحرك بسرعة لتتواءم مع التهديدات التي باتت تشكلها الصين .