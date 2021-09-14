تويتر يتيح حذف شخص من قائمة المتابعين دون حظره!

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وغرد موقع تويتر عبر حساب الدعم الخاص به، الثلاثاء، مؤكدا اختباره ميزة حذف متابع ما دون حظره.

وقال الموقع في تغريدته "نجعل الأمر أسهل لتصبح (مسيطرا) على قائمة متابعيك الخاصة".

وأضافت التغريدة أن الميزة باتت قيد التجربة حاليا على موقع الويب التابع للمنصة.

وتابعت التغريدة "لحذف متابع ما، اذهب إلى ملفك وانقر على (المتابعين)، ثم اضغط أيقونة النقاط الثلاث وقم باختيار إزالة هذا المتابع".

وأرفق الموقع بتغريدته صورة توضيحية لخطوات إزالة متابع دون حظره.

وفي مطلع سبتمبر، أطلق تويتر خدمة الاشتراكات مدفوعة الأجر لبعض الحسابات على المنصة، برفقة أداة جديدة تهدف لتوفير العائدات لصانعي المحتوى، تماشيا مع استراتيجية الموقع الرامية إلى توسيع قاعدة جمهوره والحد من اتكاله على إيرادات الإعلانات.

وسيتسنى لمن يُعرفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، في مجال الماكياج مثلا أو الرياضة، أن يعرضوا على مشتركيهم أن يصبحوا من "كبار المتابعين" (سوبر فولورز) ويتلقوا بذلك محتويات حصرية (من منشورات وتحليلات وغيرها)، مقابل اشتراكات بثلاثة أو خمسة أو عشرة دولارت في الشهر.

وستضيف "تويتر" لاحقا حيّزا حصريا للتسجيلات الصوتية ("سبايسز") ونشرات إخبارية وإمكانية عدم الإفصاح عن هوية المستخدم، في جملة خطوات تعتزم إجرائها لاحقا.

وفي مايو، كشفت "تويتر" عن هدمة حملت اسم "جرة البقشيش" أو "تيب جار" التي تسمح للمستخدمين تقديم تبرعات لحساباتهم المفضلة.