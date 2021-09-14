اميركا تمنع الطيران المسيّر من رصد تحركات الارهابيين في العراق

العالم-العراق

وقال الكريطي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التدخل الاميركي بالملف الامني ساهم بشكل كبير في نشاط المجاميع الارهابية، حيث يمتلك الحشد الشعبي طائرات مسيرة لرصد تحركات العناصر الإرهابية، فضلا عن المسيرات التابعة لوزارة الدفاع، حيث قامت القوات الاميركية بالتشويش على تلك الطائرات لخدمة العناصر الارهابية”.

واضاف ان “الطائرات المسيرة ولو تم اطلاقها وتغطيتها للاجواء فأنها ستتمكن من رصد اي تحركات للارهاب، خصوصا انها مزودة بكاميرات حرارية لرصد اي حالات او اعمال اجرامية في مناطق صلاح الدين”.

وأوضح الكريطي، ان “هناك امكانية لرصد المناطق التي يتحرك منها العدو ونقاط انطلاقه وتدميرها من خلال الطيران المسير، الا ان الجانب الاميركي عمل على اعاقة الطيران”.