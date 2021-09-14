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فيديو غرافيك.. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية مساء الاثنين مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد الإعلان عن تدهور الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي.

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