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بوتين يدخل العزل الصحي بسبب كورونا!

بوتين يدخل العزل الصحي بسبب كورونا!
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

العالم - منوعات

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

وكان بوتين، قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".

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