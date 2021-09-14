حزب الله يسجل انتصاراً يوازي انتصار 2006 ضد 'اسرائيل'

العالم - ما رأيكم

ویقول سیاسیون ان لبنان مر ويمر بمرحلة خانقة علی مختلف الصعد فيما يتعلق بالطاقة والمازوت والسلع الغذائية وقد أطلق السيد حسن نصرالله صيحات متعددة يرفض فيها اذلال الشعب اللبناني مؤكداً انه لايمكن السكوت علی هذه الامور وتركها تستفحل اكثر فأكثر.

ویضیف سياسيون لبنانيون ان تلكؤ الدولة اللبنانية في امتصاص هذه الازمة وتفاقمها واذلال المواطنين اكثر فأكثر، جعل السيد نصرالله يتخذ القرار ويعلن استقدام البنزين والمازوت من ايران.

ويعتبر سياسيون لبنانيون ان هذا القرار، كان مدوياً ومتعدد الشضايا، بحيث أصاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علی ايران وعلی سوريا ولبنان.

ويؤكد سياسيون لبنانيون ان هذا القرار كان قراراً شجاعاً يسجل في تاريخ المنطقة ان هناك من تحدی في عقر داره، تحدی دولة عظمی اتخذت قرارات كانت تفرضها علی دول العالم ولم تستطع ان تتجنب ما قام به سماحة السيد.

ويشير سياسيون لبنانيون الی اعتبار السيد نصرالله الباخرة التي تحمل الوقود الايراني، أرضاً لبنانية والتأكيد علی ان كل اعتداء عليها هو اعتداء علی لبنان وللفعل، رد؛ مؤكدين ان هذا الامر، صدم الولايات المتحدة لان هذه السفينة ستخرق العقوبات علی ايران، وعندما تأتي الی سوريا، ستخرق عقوبات قانون قيصر المفروض علی سوريا وعندما تأتي الی لبنان هو خرق للعقوبات المفروضة علی حزب الله.

ويرى سياسيون لبنانيون ان هذه مرحلة جديدة من تاريخ هذه الازمة التي يعيشها لبنان.

ويعتبر باحثون استراتيجيون ان القرار الذي اتخذه السيد حسن نصر الله في هذا المجال، له ابعاد استراتيجية توازي انتصار 2006 وضرب البارجة الحربية الاسرائيلية.

ويؤكد باحثون استراتيجيون ان استقدام ناقلة النفط الايرانية لم يأت لانقاذ الشعب اللبناني فحسب، بل جاء لكسر الحصار من ايران الی سوريا ثم لبنان.

ويوضح باحثون استراتيجيون ان محور المقاومة الاساسي بهذه الخطوة تسبب بكسر الحصار الاميركي المفروض علی هذه الدول.

مارأيكم: