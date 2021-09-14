استمرار الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى درعا البلد

العالم-سوريا

وذكر مدير عام الشركة هاني المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن “الشبكة الكهربائية تعرضت للضرر من شبكات أرضية وهوائية وأعمدة وغيرها وخرجت خمسة مراكز تحويل عن الخدمة وتحتاج عمليات إصلاحها إلى فترة طويلة” مبيناً أن الورشات “تستمر في عملها منذ ثلاثة أيام لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى الأحياء المذكورة اعتباراً من الخميس القادم”.

وأوضح المسالمة أن الشركة تتواصل مع وزارة الكهرباء لتأمين المواد اللازمة لإعادة التيار الكهربائي وهو “ما يتطلب عملاً متواصلاً لمدة شهر كامل بالتوازي مع توافر المواد”.

ودعا المسالمة المواطنين إلى التعاون مع شركة الكهرباء في مجال إصلاح الأعطال ومنع التعديات والسرقات التي من شأنها أن تؤخر عودة التيار الكهربائي.