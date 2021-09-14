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طيران العدوان السعودي يعاود استهداف مطار تعز

طيران العدوان السعودي يعاود استهداف مطار تعز
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

عاود طيران العدوان السعودي، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار تعز الدولي.

العالم - اليمن

وأفادت "المسيرة نت"، بأن طيران العدوان شن صباح اليوم غارتين على مطار تعز.

ويعد هذا الاستهداف الثالث الذي نفذه طيران العدوان على مطار تعز خلال أقل من أسبوع، حيث قصفت طائرات العدوان، أمس الاثنين بـ 4 غارات المطار ومحيطه.

ويوم الأربعاء الماضي شن العدوان 15 غارة جوية على محيط مطار تعز، بالتزامن مع تحليق منخض وكثيف للطيران المعادي في سماء المحافظة.

يذكر أن العدوان دمر مطار تعز المدني تدميرا شاملا عندما شن 18 غارة جوية استهدفت مرافق المطار ومعداته في الاستهداف الأول لهذا المطار في 14 أكتوبر 2015، كما شن طيران العدوان مئات الغارات على بقية المطارات اليمنية واستهدف أكثرها حيوية خلال ست سنوات ونص من العدوان.

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