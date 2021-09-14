الرئيس الإيراني في دوشنبه الخميس القادم

العالم - إيران

وسيزور إبراهيم رئيسي طاجيكستان في أول رحلة خارجية له وبدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون وإلقاء كلمة فيها.

وسيلتقي رئيس الجمهورية رؤساء الوفود الحاضرين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيرافق الرئيس في هذه الرحلة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلاد.

كما سيعقد الرئيس رئيسي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الطاجيكي بعد قمة شنغهاي.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، وكانت الجمهورية الإسلامية الايرانية أحد أعضائها المراقبين.