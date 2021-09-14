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في أول رحلة خارجية له..

الرئيس الإيراني في دوشنبه الخميس القادم

الرئيس الإيراني في دوشنبه الخميس القادم
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

سيتوجه الرئيس الإيراني الخميس القادم إلى دوشنبه بدعوة رسمية من رئيس طاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - إيران

وسيزور إبراهيم رئيسي طاجيكستان في أول رحلة خارجية له وبدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون وإلقاء كلمة فيها.

وسيلتقي رئيس الجمهورية رؤساء الوفود الحاضرين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيرافق الرئيس في هذه الرحلة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلاد.

كما سيعقد الرئيس رئيسي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الطاجيكي بعد قمة شنغهاي.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، وكانت الجمهورية الإسلامية الايرانية أحد أعضائها المراقبين.

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