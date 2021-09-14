لليوم الـ9 على التوالي.. الاحتلال يواصل البحث عن بطلي نفق الحرية 'كممجي 'ونقيعات'

العالم - الاحتلال

وزعمت قناة كان الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، إن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما أسمتها "معلومات دقيقة" تفيد بأن أحد الأسيرين يوجد حاليا في الضفة الغربية المحتلة، أما الآخر فما يزال في فلسطين المحتلة.

ووفقا للقناة، فقد جرى البحث منذ صباح الاثنين عن أحد الأسيرين في مرج بن عامر (عيميق يزرعئيل) ضمن حدود مدينة حيفا (شمال).

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التمشيط في منطقة الجدار الفاصل بمدينة أم الفحم (شمال) تجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، علما بأن المسافة بين أم الفحم وجنين حوالي 25 كيلومترا.

وقالت القناة إن قوات الاحتلال تعتقد أن الأسير الموجود في الأراضي المحتلة سيحاول خلال الساعات القليلة المقبلة العبور إلى الضفة المحتلة ، على حد زعم القناة .

وفي وقت سابق، زعمت رواية "إسرائيلية" أخرى إلى أن الأسيرين كممجي ونفيعات تمكنا من الوصول للضفة الغربية ومخيم جنين.

وحذر ناشطون فلسطينيون من تداول الرواية الإسرائيلية بشأن وجود الأسيرين في جنين والانسياق وراءها، بسبب أنها قد تستهدف طمأنة الأسرى لرصد تحركاتهم.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري،انتزع 6 أسرى فلسطينيون حريتهم من سجن جلبوع الشديد الحراسة (في منطقة بيسان)، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين.

والأسرى الستة هم زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي.