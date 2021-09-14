الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سنغافورة تستقبل وزير الخارجية الصيني

سنغافورة تستقبل وزير الخارجية الصيني
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

بعد ثلاثة أسابيع من زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لسنغافورة، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ وزير الخارجية الصيني يانغ يي من أجل إجراء ما وصفه بـ"المناقشة البناءة والودودة بشأن العلاقات الدولية والإقليمية".

العالم - اسيا والباسفيك

وقال لي إن سنغافورة "ترحب بالمساهمة المستمرة للصين في منطقتنا بالعالم"، مضيفا أن حكومته "سوف تستمر في العمل مع الصين لبناء عالم أكثر انسجاما وسلمية".

وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى سنغافورة اليوم، ناقش وانغ تطبيق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وهو اتفاق يضم 15 دولة، ووصفه بأنه أكبر اتفاق تجاري في العالم عندما تم توقيعه العام الماضي مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان.

وقال بالاكريشنان إنه "رحب باهتمام الصين باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي" وهو اتفاق تجاري منفصل يضم 11 دولة، أيدته الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتخلى عنه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي زيارة وانغ لسنغافورة قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية، وبعد زيارة كل من كمبوديا وفيتنام.

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الأمريكي يحشد ضد الصين في أولى رحلاته الرسمية الى جنوب شرق آسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: لحظة إسقاط طائرة من طراز WING LOONG 2 في أجزاء صعدة

السفير البحريني يقدم أوراق اعتماده لرئيس كيان الاحتلال

تأجيل محاكمة قتلة الناشط  نزار بنات حتى ٢١ من الشهر الجاري

مقتل أحد متزعمي الجماعات المسلحة وعنصرين آخرين في عفرين بريف حلب

الصليب الاحمر: نبذل قصارى جهدنا لزيارة الاسرى الاربعة الذين اعيد اعتقالهم

سنغافورة تستقبل وزير الخارجية الصيني