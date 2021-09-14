سنغافورة تستقبل وزير الخارجية الصيني

العالم - اسيا والباسفيك

وقال لي إن سنغافورة "ترحب بالمساهمة المستمرة للصين في منطقتنا بالعالم"، مضيفا أن حكومته "سوف تستمر في العمل مع الصين لبناء عالم أكثر انسجاما وسلمية".

وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى سنغافورة اليوم، ناقش وانغ تطبيق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وهو اتفاق يضم 15 دولة، ووصفه بأنه أكبر اتفاق تجاري في العالم عندما تم توقيعه العام الماضي مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان.

وقال بالاكريشنان إنه "رحب باهتمام الصين باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي" وهو اتفاق تجاري منفصل يضم 11 دولة، أيدته الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتخلى عنه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي زيارة وانغ لسنغافورة قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية، وبعد زيارة كل من كمبوديا وفيتنام.